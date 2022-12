Gift in "saurem Lüngerl": Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Vor dem Schwurgericht des Traunsteiner Landgerichts wird derzeit ein mutmaßlicher Giftmord verhandelt: Einer 55-jährigen Frau wird vorgeworfen, im August 2021 ihrem 75 Jahre alten Vater und Großvater eine Überdosis an starken Beruhigungs- und Schmerzmitteln in sein Lieblingsessen "Saures Lüngerl" gemischt zu haben. Die 30-jährige Enkelin steht ebenfalls vor Gericht – sie soll von dem Plan gewusst und nichts dagegen unternommen haben.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Hauptangeklagte

Am Montagvormittag wurden die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft fordert für die 55-jährige Hauptangeklagte eine lebenslange Haftstrafe samt Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Für deren Tochter wurden sieben Jahre Haft beantragt.

Als Motiv vermutet die Anklage, dass der Großvater gewollt habe, dass die Enkelin, deren Mann und ihre Kinder aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. Das Verhältnis der 30-jährigen Enkelin zu ihrem Ehemann sei schlecht, die beiden hätten sich oft lautstark gestritten. Diesen Auszug habe die Hauptangeklagte nicht zulassen wollen, so der Staatsanwaltschaft. Die 55-Jährige und ihre Tochter hätten eine symbiotische Beziehung. Und mit einem Wegzug hätte die Mutter sozusagen den "Zugriff" auf ihre Tochter verloren - so die Theorie der Staatsanwaltschaft.

Verteidigung fordert Freispruch

Völlig anderer Ansicht sind die Verteidiger: Weil die Schuld am Tod des Vaters nicht bewiesen werden könne, forderten sie einen Freispruch für die Hauptangeklagte. Für ihre psychisch kranke Tochter wurde eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung beantragt.

Hauptangeklagte bestreitet den Mord

Während des Prozesses wurde die Hauptangeklagte von mehreren Zeugen belastet, auch aus der Familie. Sie selbst bestritt den Mord und sagte bereits am ersten Verhandlungstag aus, ihr Vater habe nicht mehr leben wollen und sie um Medikamente gebeten. Der Vater hätte diese selbst, ohne ihr Beisein, eigenständig eingenommen.

Einige Verhandlungstage später widerrief die 55-Jährige jedoch diese Aussage und bestritt plötzlich den zuvor geäußerten Todeswunsch des Rentners. Die Leiche des 75-jährigen Vaters war einige Wochen nach seinem Tod in Töging exhumiert und im Rechtsmedizinischen Institut in München obduziert worden. Zuvor hatten Familienmitglieder bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Untersuchungen bestätigten den Verdacht auf giftige Substanzen in hoher Konzentration im Körper des Mannes.