Gift im Boden: Industriebrache in Neustadt wird saniert

Vor gut 30 Jahren ist die Bleikristall-Industrie in der nördlichen Oberpfalz untergegangen. Nun ist die erste teilweise Sanierung eines Areals in Neustadt an der Waldnaab in Sicht. Ab Oktober soll es mit dem Rückbau von Gebäude-Ruinen auf dem Gelände der ehemaligen Firma Tritschler/Winterhalder losgehen. Außerdem wird an Hotspots auf dem 45.000 Quadratmeter großen Areal der Boden ausgehoben. Das bestätigt ein Sprecher des Landratsamtes. Der "Neue Tag" hatte zuerst von er Altlastensanierung berichtet. Eine komplette Sanierung ist derzeit noch nicht geplant, die Arbeiten laufen unter dem Vorhaben "Gefahrenabwehr" und sollen sozusagen Schlimmeres verhindern.

Im Boden schlummern Blei, Fluorid und Arsen

Der Boden der Areale, auf denen einst Bleikristall produziert worden ist, ist mit Altlasten wie Blei oder auch Fluorid und Arsen verseucht. Der Boden wurde jahrelang untersucht; Gutachten wurden erstellt. Finanziert wird diese so genannte Gefahrenabwehr zu einem kleinen Teil vom Landkreis, hauptsächlich aber aus so genannten FAG-Mitteln. Sie stammen aus dem Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.

Bleikristall-Industrie ist verschwudnen

Die Bleikristall-Industrie ging in der nördlichen Oberpfalz in den 80er- und 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts fast komplett unter, weil der Markt von billigen Produkten aus Osteuropa und China überschwemmt wurde. Nur noch das Unternehmen Riedel mit der Marke Nachtmann produziert Trinkgläser, allerdings nicht mehr in Neustadt an der Waldnaab, sondern in Weiden und Amberg.

Vier Areale mit Altlasten

In Neustadt und Altenstadt an der Waldnaab gibt es vier solcher Areale, die brachliegen, mit zum Teil einsturzgefährdeten Ruinen und verseuchtem Boden. Für zwei Standorte in Altenstadt, wo einst Hofbauer und Beyer & Co Glas produzierten, würden nach Angaben des Landratsamtes Ausschreibungsunterlagen für den ersten Sanierungsabschnitt vorbereitet.

Millionenzusage aus München

Vor einem Jahr hatte das Bayerische Umweltministerium insgesamt 13 Millionen Euro für die Altlastensanierung der ehemaligen Bleiglasindustrie in Neustadt an der Waldnaab und Altenstadt an der Waldnaab bereitgestellt. Mit dem Geld sollen zwei belastete Standorte im Landkreis saniert werden: Neben dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Tritschler & Winterhalder in Neustadt geht es um die Bleikristallfabrik Hofbauer in Altenstadt an der Waldnaab.