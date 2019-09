Giffey zu Gast in Kaufbeuren: "Haus der Demokratie" eröffnet

Gut gelaunt kam Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) von einem Besuch auf dem Oktoberfest in München zur Eröffnung des Hauses der Demokratie nach Kaufbeuren. Mit im Gepäck hatte sie eine gute Nachricht für die Initiatoren des Projekts: Die Förderung für die Stadt im Rahmen des Programms "Demokratie leben" wurde um 5.000 Euro aufgestockt auf jetzt 105.000 Euro.

Treffen mit Politikern, Filmvorführungen und Diskussionen im "Haus der Demokratie"

Bis zum 06. Oktober hat das Haus der Demokratie in der Innenstadt von Kaufbeuren geöffnet. Sprechstunden mit Politikern, Filmvorführungen, Diskussionen und Workshops zu aktuellen politischen Themen sollen Anreize für die Kaufbeurer schaffen, sich hier mit der Demokratie auseinanderzusetzen und eigene Vorstellungen einzubringen. Eingerichtet wurde das Haus der Demokratie in einem leerstehenden Geschäft in der Kaiser-Max-Straße.

Familienministerin Giffey sieht Demokratie bedroht

Für Projekte wie das Haus der Demokratie stellt ein Förderprogramm bundesweit mehr als 100 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erklärte dazu: "Wir glauben, dass unsere Demokratie an vielen Stellen nicht sicher ist, an vielen Stellen vielleicht auch ein Stück weit bedroht ist." Es brauche deshalb Orte der Begegnung wie im Haus der Demokratie in Kaufbeuren, das Giffey als "ganz tolles Vorhaben" bezeichnete. Menschen müssten die Möglichkeit haben, über Dinge zu sprechen, bei denen sie sich nicht genug gesehen und gehört fühlten, und die Möglichkeit haben, sich selbst einzubringen, betonte die Familienministerin.

Großes Interesse bei jungen Besuchern

Bei der Eröffnung zeigten sich vor allem jüngere Besucher interessiert. Eine junge Frau erklärte, es sei ein sehr wichtiges Projekt für die Stadt Kaufbeuren, bei dem gerade auch Jugendliche zeigen könnten, wie sie zur Demokratie stehen.