Giffey eröffnet "Haus der Demokratie" in Kaufbeuren

In einem leer stehenden Geschäft in der Kaufbeurer Innenstadt können sich Interessierte zwei Wochen lang über Demokratie, Politik und Initiativen in ihrer Stadt informieren. Diskussionen und Workshops zu aktuellen politischen Themen, Filmvorführungen, Sprechstunden mit Politikern und ein Treffen mit dem Stadtrat: Bei zahlreichen Aktionen können die Kaufbeurer ihre Politiker besser kennenlernen und sich mit der Demokratie auseinandersetzen.

Eröffnung mit Familienministerin Giffey

Zum Auftakt am Samstag kommt prominenter Besuch aus Berlin: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eröffnet am Nachmittag das "Haus der Demokratie". In dem früheren Raumausstatter-Geschäft mitten in der Altstadt stellen sich verschiedene Projekte und Initiativen vor.

Organisatoren wollen zeigen, wie wichtig Einsatz für Demokratie ist

Die Kaufbeurer können aber auch einfach so vorbeischauen, über Demokratie diskutieren, Ideen für ihre Stadt einbringen und sagen, wie sie sich selbst engagieren wollen. "Wir wollen hier einfach zeigen, wie wichtig die Demokratie ist und wie wichtig auch der Einsatz für die Demokratie ist", sagt Alfred Riermeier, Leiter des Jugend- und Familienreferats in Kaufbeuren.

Bis 6. Oktober geöffnet

Das "Haus der Demokratie" wird gefördert vom Bundesprogramm "Demokratie leben" und richtet sich an alle Bürger – von jung bis alt. "Die Grundidee beim 'Haus der Demokratie' ist, dass wir ein Imageproblem in der Demokratie haben und wir versuchen, über Demokratie ins Gespräche zu kommen, Werbung für Demokratie zu machen und das Image der Demokratie ein bisschen aufzubessern", sagt Kilian Herbschleb, der das Projekt mitbetreut. Bis 6. Oktober steht das "Haus der Demokratie" den Kaufbeurern offen.