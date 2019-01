Giesinger Uhrmacherhäusl: Reiter fordert Entscheidung

Noch immer wartet die Stadt München über eine gerichtliche Entscheidung im Fall des Giesinger Uhrmacherhäusls. Bei einem Treffen mit den Teilnehmern der Bürgerinitiative "Heimat Giesing" kündigte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an, in einem Brief das Münchner Verwaltungsgericht um eine baldige Entscheidung zum Wiederaufbau des abgerissenen Häuschens zu bitten.

Reiter: Stadt duldet keinen lukrativen Neubau

Das unter Denkmalschutz stehende Haus wurde im September 2017 illegal vom Eigentümer abgerissen. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin verfügt, das Anwesen in seiner ursprünglichen Form und Dimension wieder aufzubauen. Dagegen reichte der Eigentümer Klage ein. Reiter machte im Gespräch mit den Bürgern deutlich, dass die Stadt keinen lukrativen Neubau an der Stelle des Uhrmacherhäusls gestatten werde.

Mahnwache gegen Abriss

Andere rechtliche Mittel gegen den Eigentümer oder das Bauunternehmen, das den Abriss vornahm, sieht der Münchner Oberbürgermeister derzeit nicht. Die Bürgerinitiative kündigte an, weiterhin einmal im Monat eine Mahnwache vor der Baustelle abzuhalten. Sie fürchten weitere unrechtmäßige Eingriffe ins Münchner Stadtbild.