Giesinger Bräu: Mit neuem Brunnen zum original Münchner Bier

Begonnen hat alles in einer Hinterhof-Garage - mittlerweile hat das Giesinger Bräu in München schon längst Kultstatus. Offiziell durfte sich das Unternehmen aber nicht "Münchner Brauerei" nennen. Das ist seit Jahrzehnten nur sechs großen Brauereien vorbehalten, da dafür nämlich unter anderem mit Münchner Grundwasser gebraut werden muss. Jetzt hat auch das Giesinger Bräu eine Genehmigung bekommen, einen Tiefbrunnen zu bohren.

Was lange währt ....

Einen Antrag dazu stellte die Brauerei nach eigenen Angaben bereits im November 2017. Jetzt sei die Genehmigung des Gesundheitsreferats gekommen, so Braureichef Steffen Marx. Gebohrt wird in der Lerchenau im Münchner Norden, dem künftigen Standort der Brauerei. Schon nächste Woche beginnen die Probebohrungen. Die neue Brauerei selbst soll dann im April 2020 in Betrieb gehen.

Crowdfunding für den Brunnen

Rund 700.000 Euro sind für die Bohrungen veranschlagt. Das Geld dafür möchte das Giesinger Bräu jetzt über eine Crowfunding-Aktion zusammenbekommen. Start der Aktion ist am 1. Oktober.

Bald auf dem Oktoberfest?

Der Bau des Tiefbrunnens ist ein entscheidender Schritt hin zu einem Ereignis, dass es seit 130 Jahren nicht mehr gegeben hat: Dass nämlich eine neue Brauerei auch auf dem Oktoberfest ausschenken darf.

Kriterien für eine original "Münchner Brauerei"

Die Kriterien für eine Münchner Brauerei sind neben dem Trinkwasser aus der Landeshauptstadt ein gutes Münchner Helles und Traditionsverbundenheit, sagt Steffen Marx. Bislang dürfen sich nur sechs Brauereien als "Münchner Brauerei" bezeichnen: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten.