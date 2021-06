Giebelstadt: Keine Riesenhalle auf ehemaligem US-Kasernen-Areal

Der Bauausschuss der Gemeinde Giebelstadt im Landkreis Würzburg hat am Montagabend einer Änderung des Bebauungsplans für das ehemalige US-Kasernengelände zugestimmt. Eine Halle auf einer Grundfläche von 80.000 Quadratmetern - etwa elf Fußballfelder - wird es dort aber nicht geben. Wie Helmut Krämer, der Bürgermeister von Giebelstadt, gegenüber dem BR bestätigte, sei die riesige Halle "schon länger vom Tisch". Eine solche Halle wäre für die Ansiedlung eines Logistik-Unternehmens notwendig geworden. Doch dazu fehle dem Gelände eine passende Verkehrsanbindung, so Krämer.

Straßenführung innerhalb des Areals aufgehoben

Daher habe man sich mit dem Eigentümer der Fläche, dem Kitzinger Projektentwickler Markus Blum, auf eine Änderung des Bebauungsplans geeinigt. Die öffentliche Straße, welche die Baufelder ungünstig durchschneidet, wird aufgehoben und durch eine Stichstraße ersetzt. Auf den dadurch entstehenden, besser geschnittenen Grundstücken sind dann mehrere Hallen mit Nutzflächen von 20.000 bis 30.000 Quadratmeter möglich.

Investor bieten sich nun bessere Gestaltungsmöglichkeiten

Der Investor habe "jetzt Gewissheit, welche Optionen er auf diesen Teilgrundstücken hat, was er bauen und vermieten kann", so Bürgermeister Krämer. Blum habe angekündigt, in Kürze einen Bauantrag für eine erste Halle einzureichen. Zudem werde er die Vermarktung der Gewerbeflächen in Angriff nehmen. "Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Giebelstadt ist groß. Er wird keine Probleme haben, die Flächen entsprechend zu vermarkten", ist sich Bürgermeister Helmut Krämer sicher.

Gewerbegebiet "Airpark" am Flugplatz

Der Kitzinger Projektentwickler Markus Blum hatte im November 2020 die 18 Hektar umfassende Fläche auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheit (BIMA) gekauft. Erste Planungen auf dem Gewerbegebiet "Airpark" sahen eine riesige Halle auf einer Grundfläche von 80.000 Quadratmetern vor. 400 neue Arbeitsplätze sollten dort laut Blums Prognose entstehen.