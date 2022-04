LIVESTREAM beendet

BR24live: München verkündet Oktoberfest-Entscheidung

Gibt es in diesem Herbst wieder ein Oktoberfest? Die Entscheidung will die Stadt München heute bekannt geben. Am Mittag tritt Oberbürgermeister Dieter Reiter vor die Presse. BR24 überträgt live ab 12.20 Uhr.