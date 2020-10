Gibt es 2021 ein Oktoberfest? Die Entscheidung fällt im April

Ob das Oktoberfest 2021 stattfindet oder nicht, das soll im kommenden April entschieden werden. Das sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag dem Sender München TV. Dabei komme es auch auf die weltweite Pandemie-Lage an. Nur wenn die es zulasse, könne die Münchner Wiesn stattfinden.

Sechs Millionen Besucher aus aller Welt

Das diesjährige Oktoberfest hatte Reiter gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 21. April abgesagt. Ein Fest in der Größe und mit der Internationalität bedeute in der Corona-Pandemie eine zu hohe Gefahr. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kommen sonst zum größten Volksfest der Welt und feiern teils dicht gedrängt in den Bierzelten.

Heiße Planungsphase normalerweise ab dem Frühjahr

Wirte, Schausteller und Marktkaufleute bekommen normalerweise im Frühjahr ihre Zulassung für das Volksfest und starten dann in die heiße Planungsphase.