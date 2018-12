"Gib mir fünf" – Landkreis Fürth reduziert ÖPNV-Tarifzonen

Ein wichtiges Ziel der Neugestaltung der Tarifzonen war es, Städte und Gemeinden mit ihren Ortsteilen in einer Tarifzone zusammenzufassen. Bisher galt in einem Hauptort zum Teil ein anderer Tarif als in seinen Ortsteilen. Mit der Neugestaltung soll das Tarifsystem nun deutlich vereinfacht werden.

Motto "Gib mir fünf"

Da sich der Fahrpreis durch die neue Tarifstruktur zum Teil reduziert, muss der Landkreis zunächst einmal jährlich rund 480.000 Euro zuschießen. Die neuen Tarifzonen werden von zahlreichen Werbemaßnahmen begleitet, die das Motto "Gib mir fünf" haben.