"Ghupft wie Gsprunga!" – Fränkisch auf Instagram

Anna Neubauer nimmt ungefähr einmal in der Woche ein fränkisches Instagram-Reel auf. Das Prinzip ist immer dasselbe. Anna schaut direkt in die Kamera und beginnt ihr Video mit dem Satz: "In Franken sagt man net." Dann folgt ein hochdeutscher Satz oder ein hochdeutscher Ausdruck. Anna übersetzt als nächstes ins Fränkische: "In Franken sagt mer", es folgt die Dialekt-Variante. Ein Beispiel: Auf Hochdeutsch heißt es: "Das ist das Gleiche", die fränkische Variante lautet: "Des is ghupft wie gsprunga!" Ihre Videos zur fränkischen Sprache werden fleißig geklickt. Eines davon haben schon 500.000 Menschen angeschaut.

Seit vergangenem Oktober immer mehr Follower

Anna mag es, Videos aufzunehmen und zu bearbeiten. Eine ganze Weile hat sie überlegt, mit welchen Inhalten sie sich auf Instagram zeigen möchte. So richtig hatte sie erst keine Idee. Dann fiel ihr ein, dass sie im Urlaub immer auf ihren Dialekt und ihr rollendes "R" angesprochen wird. Da war die Idee geboren. Seitdem sie die fränkischen Clips hochlädt, folgen ihr immer mehr Menschen.

"Fei" und "a weng" wird in Franken inflationär benutzt

Die fränkischen Begriffe "fei" und "a weng" mag Anna am liebsten. Sie selbst sagt, das komme ja fast in jedem Satz vor. Menschen aus dem Norden, Studienfreunde von ihr, verstehen das nie. Für sie sind es Markenzeichen der fränkischen Sprache. "Fei" wird etwa verwendet, um einer Aussage Nachdruck zu verleihen. "Ich hab fei Hunger." Inzwischen senden ihr Follower Vorschläge zu, welche Begriffe sie auf ihrem Profil erklären könnte. Nicht jedes Wort und nicht jede Formulierung greift Anna Neubauer auf ihrem Kanal auf. Sie dreht nur Videos zu Begriffen, die sie auch selbst verwendet und die zu ihrer eigenen Sprache gehören. "Da will ich mir einfach treu sein, das muss ja auch zu mir passen."

In der Familie wird Fränkisch gesprochen

Dass Anna Neubauer so viel "fränkelt" und das für sie auch ganz normal ist, liegt in ihrer Familie begründet. Die 25-Jährige besucht ihre Oma regelmäßig. Die Zwei kochen gerne miteinander und haben sich immer viel zu erzählen. Oma Ingrid Weinmann sagt selbst von sich: "Ich kann nur Fränkisch, ich versuche Hochdeutsch zu sprechen und mich darauf zu konzentrieren, aber ich spreche nun mal Dialekt."

Mit der Oma vor der Kamera

Auch Ingrid Weinmann ist bei Instagram und verfolgt, was ihre Enkelin so treibt. Die fränkischen Reels gefallen nicht nur ihr. Die Oma wird regelmäßig lobend auf die Clips ihrer Enkelin angesprochen. In der Nachbarschaft finden es die Menschen gut, dass so das Fränkische bewahrt wird, erzählt sie. Oma Ingrid hat immer Ideen für weitere Begriffe. Bei fränkischen Küchle und selbst gekochtem Apfelmus wagen Oma und Enkelin heute eine Premiere. Zum ersten Mal sind sie beide vor der Kamera. Ein Versuch, der womöglich bald schon auf dem Insta-Profil von Anna Neubauer zu sehen sein wird.