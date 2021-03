Ghost Kitchen: Essen aus der Geisterküche

Geisterküchen sparen Geld

Dieses Konzept hat enorme Kostenvorteile. "Wir brauchen keinen Barkeeper, wir brauchen keine Servicekräfte - also wir haben bloß unsere Küche, da steht unser Koch drin und damit können wir eigentlich das ganze Konzept mal austesten, während wir unsere Kosten ziemlich niedrig halten", so Meermans. Denn wenn das Konzept scheitert, sind sie im Vorfeld keine großen finanziellen Verpflichtungen oder müssen langjährige Pachtverträge erfüllen. Wenn es dagegen gut läuft, wollen sie irgendwann sogar einen kleinen Laden aufmachen.

Ein Konzept testen, einfach mal experimentieren. Das ist in der heutigen Restaurant-Landschaft gar nicht so einfach, erzählt Axel Gruner, Gastronomie-Experte von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München. Nach seinen Worten schließt ungefähr die Hälfte der neu eröffneten Betriebe innerhalb der ersten fünf Jahre.

Qualität beim Essen und beim Vermarkten

Für Geisterküchen ist eine professionelle Darstellung im Internet deshalb enorm wichtig. Weil sie keine echte Ladenpräsenz haben, müssen sie am Bildschirm auf den ersten Blick überzeugen, so Gruner. Das heißt aber nicht, dass Blender weit kommen würden: Der Auftritt im Internet muss stimmen, die Qualität des Essens aber auch, sagt der Gastronomie-Experte.

"Und wenn Sie einmal bestellt haben und es kommt eine matschige Pizza oder matschige Pasta, dann werden Sie dort nicht mehr bestellen." Axel Gruner, Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München