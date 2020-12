GfK: Mehrheit der Deutschen freut sich nicht auf Weihnachten

Vier von fünf Deutsche werden Weihnachten dieses Jahr zuhause verbringen, mehr als die Hälfte erwartet zudem keinen Besuch. Das geht aus einer Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hervor.

Viele Menschen verbringen Weihnachten ohne Familie

Demnach gaben 81 Prozent der Befragten an, an Weihnachten zuhause zu bleiben, bei den über 60-Jährigen waren es sogar etwa 90 Prozent. Das bedeute, dass viele Menschen das Weihnachtsfest ohne ihre Verwandten verbringen werden, heißt es in einer Mitteilung der GfK. Für 74 Prozent der Deutschen sei die Sicherheit der Familie generell sehr wichtig, weshalb sie lieber auf gegenseitige Besuche verzichten, als ihre Liebsten zu gefährden, heißt es weiter.

So gaben 59 Prozent der Befragten an, sich dieses Jahr auf Weihnachten nicht richtig zu freuen, 60 Prozent erwarten keinen Besuch.

Jeder vierte freut sich mehr als sonst auf Weihnachten

Dennoch: Laut Befragung finde die Hälfte der Deutschen es nicht schlimm, dass Weihnachten in diesem Jahr anders sei. Rund ein Viertel freue sich heuer sogar mehr auf Weihnachten als in früheren Jahren. In der Altersgruppe der 18 bis 39-Jährigen sind es sogar 40 Prozent.

"Möglicherweise ist es genau diese Altersgruppe, die durch die Pandemiesituation und die damit verbundene Umstellung des täglichen Lebens inklusive Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung besonders gestresst ist. Diese Gruppe freut sich nun besonders auf die besinnlichen Tage, um zur Ruhe zu kommen", so Petra Süpitz, GfK Expertin im Bereich Consumer Intelligence.

Bei der Befragung wurden 1.000 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren befragt, die laut GfK die deutschsprachige Bevölkerung repräsentieren. Die Befragung wurde vom 11. bis 17. November 2020 durchgeführt.