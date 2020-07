23.07.2020, 08:00 Uhr

GfK Konsumklima: Konsumlaune erneut deutlich gestiegen

Die Verbraucher in Deutschland lassen den Corona-Schock vom Frühjahr mehr und mehr hinter sich. Wie das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg ermittelt hat, stieg das Konsumklima in den vergangenen Wochen zum dritten Mal in Folge spürbar an.