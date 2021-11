"Gewohnt wie die Ratten": Russlanddeutsche und ihre Geschichte

Die Vertreibungsgeschichte der Russlanddeutschen beginnt am 28. August 1941: An diesem Tag hat der Oberste Sowjet als Antwort auf den deutschen Überfall auf die Sowjetunion verfügt, dass die in Russland lebenden Deutschen nach Sibirien und Zentralasien deportiert werden sollen.

Seit dem 18. Jahrhundert lebten Deutsche in dem Land. Nun wurden Hunderttausende in Güterzügen vom Schwarzmeer- oder dem Wolgagebiet in den Norden Russlands in Arbeitslager gebracht, weil sie zu Staatsfeinden wurden, darunter Frauen und Kinder. Viele starben während der wochenlangen Transporte. Am Zielort erwartete die Menschen Krankheit, Hunger, Erschöpfung und Kälte.

Berichte über Vertreibung und den Verlust von Heimat

Anlässlich dieser Vertreibungsgeschichte hat die Aussiedlerseelsorge der evangelisch-lutherischen Landeskirche Bayern am Volkstrauertag in der Nürnberger St. Sebald Kirche einen Gedenkgottesdienst veranstaltet. Zusätzlich sind Russlanddeutsche in einem Erzählworkshop dazu eingeladen worden, über ihre Familiengeschichten zu sprechen: über das, was sie selbst oder Eltern und Großeltern in der Zeit des Zweiten Weltkrieges erlebt haben, wie das Leben in der Sowjetunion und später das Ankommen in Deutschland war.

Erzählungen als Denkmal für Geschichte der Russlanddeutschen

Denn die Geschichte der Deutschen aus Russland steht nicht in den Schulbüchern, sie gehört nicht zur kollektiven Erinnerungskultur. Sabine Arnold von der Aussiedlerseelsorge der evangelischen Kirche spricht in diesem Zusammenhang von Geschichtslosigkeit der Russlanddeutschen: “Lasst uns darüber sprechen“, lautet ihr Appel, um dieser Geschichtslosigkeit etwas entgegenzusetzen. Denn die Sprache würde der Geschichte und den Geschichten der Russlanddeutschen ein Denkmal setzen. Unter den rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops ist auch Friedrich Maier.

Deportation nach Sibirien: “Wie Ratten in einem Erdloch gewohnt“

Friedrich Maier war drei Jahre alt, als seine Familie 1945 vom Schwarzmeergebiet in den Norden Russlands gebracht wurde, in das Gebiet Vologda. Sie bekamen dort kein Haus oder Wohnung, sondern mussten sich ein Loch in den Boden graben. Zwei Jahre haben er, seine Schwester und seine Mutter in einer Erdhöhle gelebt: “Wie Ratten haben wir gewohnt“, sagt der 78-jährige. Das Essen bestand anfangs aus gekochten Kartoffelschalen mit Sägemehl. Er schluckt als er sagt: “Das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben.“ Viele Deutsche aus Russland haben solche Geschichten zu erzählen.

Warum sprechen die Russlanddeutschen manchmal nicht gut Deutsch?

Friedrich Maier erzählt seine Geschichten in gebrochenem Deutsch. Im Lager ist er kurz zur Schule gegangen und musste russisch sprechen. Nach der Entlassung ist er 1956 nach Moldawien gezogen, hat dort hauptsächlich moldawisch gesprochen. Die deutsche Sprache war ihm fremd geworden. Die Deutschen, die seit dem 18. Jahrhundert in Russland gesiedelt hatten, waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg zu Staatsfeinden geworden und blieben es auch nach 1945. Zeitweise war es gefährlich deutsch zu sprechen. Später bot das Sprechen der Sprache Angriffsfläche für Diskriminierungen.

Erzählen hilft Familiengeschichte verstehen

Als Deutscher durfte man in der Sowjetunion nicht auffallen, erzählt die 28-jährige Kristina Frasch. “Mein Vater sagt immer wieder: In Russland war ich der Deutsche, und in Deutschland war ich der Russe“. Im Erzählworkshop haben sich die Geschichten der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie Puzzleteile in ihre eigene Familiengeschichte eingefügt, erzählt die 28-Jährige. “Das war mir wichtig, um die Geschichte meiner Familie besser zu verstehen.“

Eigene Geschichte bringt Würde und Identität

Es gilt, die eigene Familiengeschichte in einem größeren Zusammenhang zu sehen, sagt Kornelius Ens, Leiter des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold (NRW). Er ist für den Workshop und den Gedenkgottesdienst nach Nürnberg gekommen. Indem man mit anderen über eigene Diktaturerfahrungen spricht, findet man Gemeinsamkeiten und setzt die persönlichen Erfahrungen in diesen größeren Zusammenhang.

Etwa, indem Russlanddeutsche mit Menschen reden, die in der früheren DDR aufgewachsen sind oder aber in Syrien. In einer Migrationsgesellschaft könne man durch ähnliche Erfahrungen und das Erzählen darüber zu einem friedlichen Miteinander finden, findet der Museumsleiter. Immerhin würden zwanzig Prozent der Bevölkerung in Deutschland ihre Identität nicht nur aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland definieren. "Das heißt, wir brauchen neue Erzählräume, um ein neues ,Wir‘ zu bekommen", sagt Kornelius Ens.