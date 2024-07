Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Gewitternacht in Schwaben: 180 Hotelgäste noch immer ohne Strom

Gewitternacht in Schwaben: 180 Hotelgäste noch immer ohne Strom

Gewitter und Starkregen haben in der Nacht auf Montag auch in Schwaben Probleme verursacht: Straßen wurden überflutet, einzelne Unterführungen und Keller sind vollgelaufen. In Bad Hindelang sitzen 180 Hotelgäste derzeit immer noch im Dunkeln.