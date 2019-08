Noch einmal rollt heute die Hitzewelle: In Bayern können es bis zu 32 Grad werden: Am wärmsten ist es am Main, etwas moderater die Temperaturen an den Alpen. Für den Abend im Biergarten sollte man trotzdem eine Jacke dabei haben: Denn die Temperaturen können in der klaren Nacht bis auf zwölf Grad sinken.

Egbert bringt kalte und feuchte Luft

Der Sonntag beginnt freundlich. Die Temperaturen können bis auf 27 Grad steigen. Gegen Mittag aber sollen erste Wolkenfelder aufziehen: Tief Egbert steht vor der Tür. Das Tief bringt mit kalter und feuchter Luft einen Vorgeschmack auf den Herbst und vertreibt den Hochsommer nach Osten.

Vollgelaufene Keller möglich

Wegen der großen Temperaturunterschiede kann es ungemütlich werden: Am Nachmittag und Abend sind vor allem in Schwaben und Oberbayern heftige Gewitter möglich. Mit starkem Regen und örtlich auch Hagelschauern. Nicht auszuschließen, dass auch einige Keller volllaufen, sagt BR-Meteorologe Christian Lorenz.

So, wie es derzeit aussehe, blieben die Franken verschont von Starkregen und Gewitter, so Lorenz.

Am Montag wird es herbstlich kühl: Im Allgäu mit maximal 14 Grad, in Unterfranken können es immerhin bis 21 Grad werden.

Ab Mitte der Woche Wanderwetter

Ab Dienstag kehre jedoch die Sonne wieder zurück nach Bayern, prognostiziert Lorenz. Die Temperaturen liegen dann der Jahreszeit angemessen bei etwa 20-21 Grad. Altweibersommer also mit idealen Bedingungen fürs Wandern oder Bergsteigen.