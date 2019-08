Gewitter über Ostbayern - Blitzeinschläge und umgestürzte Bäume

Am Sonntagabend ist im Zeitraum zwischen 22 und 23.30 Uhr eine Gewitterzelle mit Starkwind und Starkregen über Niederbayern und die Oberpfalz hinweggezogen.

Blitz schlägt in Scheune ein

In Hebersdorf im Landkreis Schwandorf schlug ein Blitz in eine Scheune ein. Diese brannte daraufhin komplett nieder. In der Scheune befanden sich auch landwirtschaftliche Maschinen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren waren am Einsatzort.

In Poggersdorf, einem Ortsteil von Neunburg vorm Wald, schlug der Blitz in einem Stromverteilerkasten ein, in Kiefenholz, einem Ortsteil von Wörth an der Donau (Lkr. Regensburg) in einem Baum. Laut Polizeipräsidium Oberpfalz gab es insgesamt rund 35 unwetterbedingte Einsätze. In der Mehrheit waren Bäume umgestürzt, die dann Straßen blockierten. Vor allem in den Landkreisen Regensburg, Cham und Schwandorf.