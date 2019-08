Gewitter sorgt für Unfallserie auf der A70

Nach ersten Informationen der zuständigen Einsatzzentrale in Bayreuth waren die Autofahrer vermutlich zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs. Bei der Unfallserie wurde niemand verletzt. Es blieb bei Blechschäden.

Blitzeinschlag in Supermarkt

Zwischen 15.00 und 19.30 Uhr hat es gestern in Oberfranken insgesamt 15 Mal gekracht. Die meisten Unfälle sind im Raum Coburg/Lichtenfels passiert. In Coburg hatte das Unwetter gestern auch für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Keller waren mit Wasser vollgelaufen und Bäume waren umgestürzt. Ein Blitz hatte in einen Supermarkt eingeschlagen.