Gewitter sorgen für Behinderungen auf Straßen und Flughäfen

Kurzzeitiger Starkregen und heftige Windböen sorgten Donnerstagnachmittag unter anderem im Münchner Stadtgebiet zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. 74 Mal mussten die Einsatzkräfte zu umgestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern ausrücken. Gegen 18.40 Uhr waren alle Wasserschäden bereits wieder beseitigt. Zu entstandenen Schäden kann die Feuerwehr zur Zeit noch keine Angaben machen.

Gewitter erzwingt Abfertigungsstopp am Flughafen München

Das Gewitter, das am frühen Abend auch mit heftigen Blitzen über den Flughafen München gezogen ist, hatte ebenfalls Auswirkungen auf den Flugbetrieb: Von etwa 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr hatte die Flugsicherung einen Abfertigungsstopp für Flugzeuge verhängt.

Ein- und Aussteigen zeitweise zu riskant während des Gewitters

Entsprechend konnten keine Fluggastbrücken an die Maschinen gefahren werden und Passagiere nicht aus den Flugzeugen aussteigen. Es wäre einfach zu gefährlich gewesen, sagte ein Flughafen-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Zwölf Flüge wurden auf Ausweichflughäfen umgeleitet

Zwölf Flüge wurden wetterbedingt annulliert. Bei einem Teil davon handelte es sich um Landungen. Die betreffenden Maschinen flogen verschiedene Ausweichflughäfen an. Solche Alternativen müssen Airlines ohnehin immer vorsorglich für derartige Fälle vor einem Start festlegen. Zwölf Maschinen hatten mehr als eine Stunde, 30 weitere Maschinen mehr als eine halbe Stunde Verspätung.

Auch in Traunstein und in Garmisch-Partenkirchen kam es zu heftigen Regenfällen.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken meldete einige wenige Autounfälle auf regennassen Straßen und leicht überflutete Fahrbahnen. Auch im Bereich Unterfranken habe es kleinere Unfälle durch Bäume auf der Fahrbahn gegeben.

Oberpfalz und Niederbayern im Zentrum des Gewitters

In der Oberpfalz mussten die Einsatzkräfte vor allem im Bereich Amberg etwa 15 Mal wegen vollgelaufener Keller, überfluteter Unterführungen und hochgespülter Gullideckel ausrücken. In Niederbayern schlug laut Polizei an mehreren Orten der Blitz ein. In Bad Abbach (Landkreis Kelheim) habe der Bewohner eines Hauses dabei ein Knalltrauma erlitten.

So gut wie keine Probleme gab es dagegen in den Regionen rund um Ingolstadt, Augsburg und Bayreuth - dort meldete die Polizei am Donnerstagabend kaum wetterbedingte Einsätze, lediglich einige wenige Bäume seien umgestürzt.

Wetterberuhigung am Freitag, aber dennoch weitere Regenfälle möglich

In der Nacht zum Freitag soll sich die Unwetterlage laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorerst weiter beruhigen. Auch am Freitag müsse aber wieder mit Regen und Gewittern gerechnet werden.