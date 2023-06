Gewitter lösen Sonne ab: DWD warnt vor Sturm und Starkregen

Amtliche Unwetterwarnung für östliche Regionen Bayerns

Für einige Gebiete in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz warnt der Deutsche Wetterdienst sogar vor schweren Gewittern. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Es können Gebäude beschädigt, Bäume entwurzelt werden. Gegenstände können herabstürzen. Im Freien sollten diese gesichert und Fahrzeuge in der Garage abgestellt werden. Der Aufenthalt draußen und insbesondere im Bereich von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen soll vermieden werden.

Zudem muss mit Überflutungen von Kellern und Straßen sowie mit örtlichen Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen gerechnet werden. Es können einzelne Erdrutsche auftreten. Schließen Sie Fenster und Türen! Betroffen sind derzeit in der Oberpfalz die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt in der Oberpfalz, der Kreis Regensburg sowie der Kreis Schwandorf. In Niederbayern der Landkreis Kelheim und in Oberbayern der Kreis Eichstätt.