Gewitter: Kellnerin von Blitz getroffen – Baum stürzt auf Zug

In Pöcking bei Starnberg stürzte am Samstagabend ein altersschwacher Baum bei einem starken Gewitter auf einen Regionalzug. Die 150 Reisenden blieben unverletzt, mussten aber mehrere Stunden auf einen Ersatzzug warten.

Wolfratshausen: Haus in Brand

Blitz und Donner auch in Wolfratshausen: Dort schlug am Sonntagnachmittag ein Blitz in ein Reihenhaus ein. Verletzt wurde niemand. Glücklicherweise befanden sich die Bewohner nicht im Haus. Zeitweise konnten wegen weiterer Blitzeinschlag-Gefahr keine Drehleitern zur Brandbekämpfung eingesetzt werden.

Das oberste Geschoss des Reihenhauses brannte komplett aus. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro.

Bad Tölz: Kellnerin von Blitz getroffen

Großes Glück hatte eine Bedienung in Bad Tölz: Wegen eines nahenden Gewitters wollte sie die Sonnenschirme einklappen. Genau in diesem Moment schlug ein Blitz in unmittelbarer Nähe im Boden ein. Dabei gab es einen Überschlag aufs Metallgestänge des Sonnenschirms, den die Frau in der Hand hielt. Sie klagte über ein Taubheitsgefühl im Arm und kam ins Krankenhaus.

Die elektrische Energie kann sich über den Boden übertragen. Auch Metall ist ein guter Leiter. Solch ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen oder Spätfolgen wie Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck haben.