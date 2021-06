Gewitter in Schwaben: volle Keller, Aquaplaning, Dauerläuten

Die Glocken der Kirche St. Thomas in Augsburg läuteten eine Stunde lang durch. "Wie wenn's sonntags zur Kirche läutet", heißt es von der zuständigen Polizei. Viele Leute hätten deswegen in der Nacht angerufen. Das Läuten ging gegen 23 Uhr los und dauerte etwa bis Mitternacht. Vermutlich war ein Blitz schuld an der Fehlfunktion, glaubt die Polizei.

Insgesamt 35 Einsätze in Nordschwaben

Auf der A8 in Richtung Stuttgart und in Richtung München kam es am Abend zu Unfällen wegen Aquaplaning. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Insgesamt habe die Polizei im Norden Schwabens 35 Einsätze wegen des Gewitters gefahren. Allerdings seien viele Fehlalarme dabei gewesen. Der Schwerpunkt habe im Bereich Königsbrunn/Haunstetten gelegen, das Gewitter habe etwa bis Mitternacht gedauert.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord ist zuständig für die Stadt Augsburg, die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries.

Vollgelaufene Keller im Allgäu

Im Bereich der Polizei Schwaben Süd/West habe das Gewitter vor allem zu überfluteten Unterführungen, vollen Kellern und Ästen auf den Straßen geführt. Die Beamten dort sind zuständig für die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Lindau, Günzburg und Neu-Ulm sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.