Gewitter in Oberpfalz: Gleise gesperrt, Ortschaft ohne Wasser

Trinkwasser muss abgekocht werden

Gegen 15 Uhr hagelte es in Weiden auch. Im Stadtteil Neunkirchen ist ein Wasserrohr der Hauptversorgungsleitung gebrochen. Ein Teil der Ortschaft war für mehrere Stunden ohne Leitungswasser, sagte ein Sprecher der ILS.

Inzwischen ist der Bruch laut den Stadtwerken Weiden behoben. Allerdings muss vorsorglich das Trinkwasser in dem Weidener Ortsteil übers Wochenende noch abgekocht werden. Es wurden Proben entnommen, deren Ergebnisse aber erst Anfang der Woche vorliegen werden.

Unwetter richten hohen Schaden an

Grund für die Überschwemmungen waren starke Regenfälle während eines Gewitters am Abend.

Innerhalb weniger Tage sind bereits mehrfach starke Gewitter durch Bayern gezogen: Am Mittwoch wütete ein Unwetter mit Starkregen, Hagel und Blitzschlag in Landshut.

Am vergangenen Samstag hatte ein Unwetter vor allem im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Schaden angerichtet, ganze Straßenzüge standen unter Wasser. In einer Asylunterkunft in Vilseck schlug ein Blitz in die Telefonleitung ein.