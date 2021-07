Gewitter-Superzelle richtet in Südbayern erhebliche Schäden an

Eine sogenannte Gewitter-Superzelle, eine mächtige Gewitterwolke, ist gestern Abend über den nördlichen Bereich vom bayerischen Oberland gezogen. Vor allem zwischen Huglfing, Uffing und Habach hinterließ das Unwetter Verwüstung.

Toter in Waldstück bei Eglfing gefunden

Bäume brachen wie Zündhölzer um, die Orkanböen haben sie teilweise komplett entwurzelt. In einem Waldstück bei Eglfing wurde ein Mann tot bei einem umgefallenen Jagd-Hochsitz gefunden. Derzeit ist unklar, ob der Mann zum Unwetter-Zeitpunkt im Hochsitz war oder vom Hochstand erschlagen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Huglfing wurde ein Kirchturm abgedeckt, in Habach fiel ein Baum auf ein Auto. Zwei Menschen hatten großes Glück und wurden nur leicht verletzt. Dachziegel flogen durch die Gegend, Hagelkörner beschädigten Fassaden und Autos und verstopften Gullys. Die Wassermassen liefen in Keller und Wohnungen, Straßen wurden überschwemmt und landwirtschaftliche Flächen zerstört.

Bis Mitternacht rund 170 Einsätze

Dominik Holzhauser von der Rettungsleitstelle Oberland spricht gegenüber BR24 von unzähligen Einsätzen - der Großteil im Landkreis Weilheim-Schongau aber auch der nördliche Bereich vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Teile vom Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen waren betroffen. Bis Mitternacht zählte er rund 170 Einsätze in diesem Bereich. Das ganze Ausmaß der Schäden wird vermutlich erst heute im Laufe des Tages klar - die Helfer stellen sich auf viel Arbeit ein.

Murenabgang im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach wurde die B472 an der Autobahnabfahrt überflutet. Die Feuerwehr stand bis zur Hüfte im Wasser. Autofahrer mussten durch überflutete Straßen fahren. Auf der Staatstraße 18 zwischen Grossswaig und Auerschmied verschüttete eine Mure die Strecke. Mit schwerer Technik musste die Straße freigeräumt werden. Im gesamten Landkreis Miesbach sind die Feuerwehren im Einsatz.

Am Sonntagnachmittag zog über das südliche Ostallgäu ebenfalls ein heftiges, aber relativ kleinräumiges Unwetter hinweg. Zwischen Roßhaupten und Lechbruck fielen zahlreiche Bäume um, es kam zu Straßensperrungen und Stromausfällen. Im Rest Schwabens blieb es dagegen ruhig.

Umgestürzte Bäume und Stromausfälle

Um kurz vor 17 Uhr entlud sich das Unwetter über Seeg, Roßhaupten, Rückholz und Leckbruck. In der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten gingen unzählige Meldungen über umgefallene Bäume, umgestürzte Strommasten und überschwemmte Straßen ein.

Weil eine Unterführung überflutet wurde, mussten die B16 und die Staatsstraße nach Lechbruck vorübergehend gesperrt werden. In mehreren Ortschaften fiel der Strom aus. In Lechbruck wurde ein Fahrzeug unterspült und weggeschwemmt. Verletzt wurde laut Polizei bei dem ebenfalls recht kleinräumigen Unwetter niemand. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.