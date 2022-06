Gewitter im Allgäu: Weiße Gärten im Sommer

Im Westallgäu verwandelten sich viele Straßen, Plätze und auch Gärten durch den Hagel kurzzeitig in Winterlandschaften. Bislang gibt es aber keine Meldungen über Verletzte oder größere Schäden, heißt es beim Polizeipräsidium Schwaben-Südwest in Kempten.

Viele Einsätze im Süden des Allgäus

Die meisten Einsätze verzeichneten die Beamten im südlichen Oberallgäu und dem südlichen Ostallgäu. Meist waren Bäume umgeknickt, die Feuerwehr musste vielfach ausrücken, um vollgelaufene Keller auszupumpen.

Ikarus-Festival unterbrochen

In Memmingen wurde das Ikarus-Festival am Flughafen wegen der Unwetterwarnung unterbrochen. An manchen Orten im Westallgäu bildete der Hagel eine regelrechte Eisschicht auf dem Boden, etwa in Weiler-Simmerberg. Auch am Bodensee gab es heftige Regenfälle.