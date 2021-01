Gewinner in Corona-Zeiten: Bio-Produkte und die Abo-Kiste

In die klassische Box kommen in dieser Jahreszeit Kohlrabi, Salat, Poree, Brokkoli, aber auch Kresse, Kartoffeln, Paprika und Tomaten. Andere Abo-Kisten sind halb Gemüse und Obst, andere enthalten nur Rohkost. Im Angebot neben Knabber-Gemüse-Box eine mit leichter Kost. Doch nicht nur Obst und Gemüse werden als Abo-Kiste bestellt. Das Sortiment hat sich noch einmal in Corona-Zeiten stark erweitert: Von Eiern über Safran bis hin zu Toilettenpapier.

Ein Anbieter in Franken: Landgut Schloss Hemhofen

Unten im Keller des Schlosses herrschen gerade einmal acht Grad. Josef Arlt steht vor einer Waage und packt zu Kartoffeln, Nüssen und Zwiebeln auch noch Bananen, Salat und Orangen in eine Abo-Kiste. Dann schiebt er sie weiter auf einem Rollband zu seiner Kollegin Xenia Brosig. Die gibt Eier, Getreide, Marmelade und Kakao dazu. Anschließend komplettiert die Käse-, Wurst-, Fleisch- und Geflügelabteilung die grüne Kiste, die dann in einen großen Gewölbekellerraum zu den anderen gestapelten Abo-Kisten kommt. In der nächsten Stunde wird sie der Fahrer holen und zur Kundschaft im Großraum Erlangen und Nürnberg fahren.

Die Nachfrage nach Abo-Kisten, die einmal in der Woche oder einmal im Monat, aber auch nur ab und zu geliefert werden, hat sich im Landgut Schloss Hemhofen seit März fast verdoppelt. Seit 28 Jahren gibt es sie schon, doch vor allem in Corona-Zeiten ist die Nachfrage gestiegen. Die Konsequenz: Auch das Sortiment musste mitwachsen. Die Leute, so erzählt Xenia Brosig, wollen in Corona-Zeiten eher ganze Körner wie Weizen und Roggen verstärkt selber mahlen. Auch Mehlsorten wie Dinkelmehl oder auch Leinsaat waren Spitzenreiter in den Kisten. Dazu passend die entsprechenden Öle. "Es gibt jetzt auch besondere Schnäpschen, die gern gekauft werden." Und auch die Nachfrage nach heimischen Käse und Bio-Schweinefleisch ist extrem gestiegen.

"Unser Umsatz hat sich fast verdoppelt und was uns überrascht hat ist, dass die Kunden dabeigeblieben sind." Hannah Winkler von Morenfels, Chefin Landgut Schloss Hemhofen

Die Freude am Kochen und das Homeoffice sind Gründe

Alle im Lockdown, ein Großteil im Homeoffice oder auch viele, die Angst vor Ansteckung haben, waren Gründe für die Zunahme der Kundschaft. Aber auch ein anderes Bewusstsein für Gesundheit und gesundes Essen. Bioware einfach online bestellen und in Kürze landet es direkt vor der Haustüre - das war und ist der einfachste Weg Kinder, Beruf zuhause und Haushalt unter einen Hut zu bringen. Zudem stieg die Freude am Kochen und da tun sich viele nun etwas Gutes und greifen zur Bioware. Für das Landgut bedeutete dies bereits im ersten Lockdown: die Logistik auszubauen, aber auch die Zahl der Beschäftigten. Es sind einige neue Fahrer dazugekommen und das Büro und die Packstation wurden personell verstärkt.