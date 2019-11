Gewinn oder verpasste Chance? 15 Jahre Bayerische Klima-Allianz

Vor 15 Jahren sei die Bayerische Klima-Allianz als erfolgsversprechendes Projekt gestartet - mittlerweile diene sie der Staatsregierung allerdings nur noch als "Feigenblatt", kritisiert Bayerns Bund-Naturschutz-Chef Richard Mergner im BR. Umweltminister Thorsten Glauber (FW) spricht dagegen von einem "Erfolgsmodell" und will beim Klimaschutz "weiter aufs Tempo drücken".

Klima-Allianz ermöglicht Einstieg in energetische Gebäudesanierung

Richard Mergner war schon 2004 für den Bund Naturschutz bei den ersten Gründungssitzungen für die Klima-Allianz mit der Bayerischen Staatsregierung dabei. Positiv sieht Mergner vor allem, dass die Zusammenarbeit mit der CSU den Einstieg in die bundesweite, vom Staat geförderte energetische Gebäudesanierung ermöglicht habe. Widerstand gab es damals auch in den eigenen Reihen - schließlich setzte die CSU-Staatsregierung unter Edmund Stoiber vor 15 Jahren noch voll auf Atomkraft.

Bund Naturschutz kritisiert aktuelle Klimapolitik der CSU

Für Richard Mergner hätte die Staatsregierung seit 2004 viel mehr für den Klimaschutz tun können. Dass aber Ministerpräsident Markus Söder - auch in seiner Funktion als CSU-Vorsitzender - noch in diesem Jahr eine wirksame CO2-Steuer und ein Tempolimit blockiert und die 10H-Regelung weiterhin den Windkraft-Ausbau in Bayern verhindert, zeigt für Mergner, dass die Staatsregierung den Klimaschutz-Herausforderungen nicht gerecht werde und die Ziele der Klima-Allianz nicht ernst nehme.

Umweltminister Glauber lobt Klima-Allianz als Erfolgsmodell

Bayerns Umweltminister Glauber bezeichnet die Bayerische Klima-Allianz dagegen als einen entscheidenden "Partner für einen erfolgreichen Klimaschutz", der alle gesellschaftlichen Gruppen mitnehme. Mittlerweile haben sich 48 Partner, darunter der ADFC, die Bayerischen Sparkassen, der Gemeindetag, die Bahn und der FC Bayern der Allianz angeschlossen.

In ihrer Charter heißt es, die Zeichen des Klimawandels seien weltweit zu erkennen. Die Folgen träfen "Mensch und Natur, auch in Bayern." Die Partner der Bayerischen Klima-Allianz verstehen sich als "Förderer des Klimaschutzes." Heute Abend empfangen Söder und Glauber Vertreter der Allianz-Partner zu einem Staatsempfang in der Münchner Residenz.