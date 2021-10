Gewerkschafts-Demo für Zukunft der Industriearbeitsplätze

"Fairwandel" lautet das Motto des bundesweiten Gewerkschafts-Aktionstages, der heute stattfindet. In Augsburg haben sich die beteiligten Gewerkschaften und ihre Mitglieder schon am Vorabend zu einer Kundgebung getroffen. Zusammen kamen mehrere hundert Teilnehmer: Mitglieder der IG Metall und der IG Bergbau, Chemie und Energie vor dem Gebäude von MAN Energy Solutions. Sie demonstrierten für den Erhalt der Industriearbeitsplätze und forderten von der neuen Bundesregierung Investitionen.

Zum Artikel: "Aktionstag von IG Metall und IG BCE in Bayern"

Kein Widerspruch: Klimaschutz und Industrie

"Wir wollen ein klares Zeichen setzen, dass Industrie und Industriearbeit und Klimaschutz kein Widerspruch ist. Wir erwarten, dass die neue Bundesregierung klare Zeichen setzt für den Klimaschutz, aber auch für den Erhalt der Industrie. Da muss jetzt investiert werden", so Jürgen Kerner, Hauptkassierer der IG Metall. Der Augsburger Gewerkschafter fordert ein Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro bis 2030.

Investitionen für Klimaschutz und Weiterbildung

Jedem müsse klar sein, dass es Klimaschutz nicht zum Nulltarif gebe, so Kerner. Es brauche mehr Geld für Bildung und Weiterqualifizierung der Arbeitskräfte, sagt auch Michael Leppek von der IG Metall Augsburg. Laut Angela Steinecker, Geschäftsführerin bei der IG Metall Augsburg, seien Investitionen auch ein Schlüssel für geringeren Fachkräftemangel. "Viele Arbeitgeber bemängeln ja, dass es keine Fachkräfte mehr gibt. Aber wenn ich nicht in die Bildung investiere oder die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann kann das nichts werden", so Steinecker.

Sorgen über steigende Energiepreise

Torsten Falke von der IG BCE fordert niedrigere Energiepreise für die Industrie. "Wir haben Sorgenkinder wie die Industrieparks in Gersthofen und Bobingen. Die haben sehr hohen Strombedarf. Und je stärker die Strompreise steigen, desto uninteressanter wird es, dort zu investieren. Wir brauchen da Antworten", so Falke.