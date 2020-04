Gewerkschaft will Voith-Werk in Sonthofen retten

Der Maschinenbauer Voith will sein Werk am Standort Sonthofen schließen. Vor gut einem halben Jahr ist das bekannt geworden, seitdem wehren sich Gewerkschaft und Mitarbeiter gegen diese Pläne. Bislang ging die Geschäftsleitung auf keine der Aktionen ein, deshalb ruft die IG Metall zur Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf auf.

Urabstimmung per Briefwahl

Zwei Tage lang (bis zum 17.4., 19 Uhr) haben die Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie habe man sich mit den örtlichen Behörden auf eine Art Briefwahl geeinigt, so Betriebsbetreuer Carlos Gil von der IG Metall im BR-Gespräch. Alle Gewerkschafts-Mitglieder hätten Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen, die sie zuhause ausfüllen konnten und nun bei Dienstantritt oder –ende vor den Werkstoren in den Urabstimmungs-Briefkasten einwerfen sollen.

Produktion läuft trotz Coronakrise normal weiter

Laut Gewerkschaft läuft die Produktion bei Voith in Sonthofen weiter wie gehabt. Viele Unternehmen der Metallbranche müssten wegen der Corona-Krise Kurzarbeit anmelden, auch in der Voith-Zentrale in Heidenheim wurde der Großteil der Mitarbeiter vorübergehend in ungeplante Betriebsferien geschickt. Nicht so im Werk in Sonthofen. Die Auftragslage sei dort sehr gut, sagen die Arbeitnehmervertreter. Das wertet die Gewerkschaft als ein gewichtiges Argument gegen die geplante Schließung.

Geschäftsführung: Werk Sonthofen nicht mehr wirtschaftlich

Von Seiten der Geschäftsführung hieß es bis zuletzt jedoch, das Werk in Sonthofen habe sich als nicht mehr wirtschaftlich erwiesen. Sollten die IG Metall-Mitglieder mehrheitlich für einen Arbeitskampf stimmen, werde man bis zum Start des Streiks nicht viel Zeit verstreichen lassen, kündigte Gil weiter an.