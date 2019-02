Gewerkschaft und Bauern protestieren vor Zuckerfabrik Plattling

Am Freitagvormittag ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zu einer Protestkundgebung vor der Zuckerfabrik in Plattling auf. Daran werden sich nach Angaben des stellvertretenden NGG-Landesvorsitzenden Kurt Haberl auch Rübenbauern mit ihren Traktoren beteiligen. Auch der aus Plattling stammende Landtagsabgeordnete und Bayerischer Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) wird ein Grußwort sprechen, so die NGG. Hintergrund des Protestes ist der angekündigte Produktionsabbau der Südzucker AG.

Montag ist Schicksalstag für Südzucker

Die Zuckerfabriken in Brottewitz (Lkr. Elbe-Elster) und Warburg (Lkr. Höxter) sollen ganz geschlossen werden. Am 25. Februar wird in einer außerordentlichen Sitzung des Südzucker Aufsichtsrates in Mannheim darüber abgestimmt.

NGG: "Verfehlte Agrarpolitik kostet Arbeitsplätze"

Kurt Haberl übt scharfe Kritik an den Plänen. Wörtlich erklärte der Gewerkschafter im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk: "Die Schließung von Standorten lädt die Folgen einer verfehlten Agrarpolitik der Bundesregierung und der Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, Julia Klöckner, wieder einmal bei den Beschäftigten ab. Politische Fehler kosten deutsche Arbeitsplätze. Das werden wir nicht kampflos hinnehmen." Der Protest richte sich aber auch gegen ungleiche Subventionspraktiken innerhalb der EU. Bei der Kundgebung werden auch Vertreter der Rübenbauern und des Bayerischen Bauernverbandes sprechen.