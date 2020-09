Gewerkschaft ruft Busfahrer in Aschaffenburg zum Streik auf

Die Gewerkschaft spricht von einer enttäuschenden ersten Verhandlungsrunde ohne Angebot des Landesverbands Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO). Frank Daniel, als stellvertretender Betriebsleiter für den ÖPNV bei den Aschaffenburger Stadtwerken verantwortlich, will zumindest den Schülerverkehr am Mittwoch in Aschaffenburg aufrechterhalten. Ansonsten werde man versuchen, stündlich pro Linie eine Fahrt anbieten zu können.

"Wir haben hier in Aschaffenburg insgesamt 150 Mitarbeiter im Verkehrsbetrieb. Über 80%, also rund 100 von ihnen, sind im LBO organisiert. Insofern wird uns der Streik Morgen hart treffen. Wir werden natürlich einen Notfallplan fahren – wie konkret der aussehen wird, steht noch nicht fest!“ Frank Daniel, Aschaffenburger Stadtwerke

Dieter Gerlach, Geschäftsführer der Aschaffenburger Stadtwerke, betont auf Nachfrage: „Streik ist ein gutes Recht der Gewerkschaften, auch wenn der Zeitpunkt nicht gerade günstig ist. Wir haben wegen der Corona-Pandemie versucht, zusätzliche Busse in Betrieb zu nehmen, um überfüllte Fahrzeuge, gerade im Schülerverkehr zu vermeiden. Vier zusätzliche Busse konnten wir auftreiben, das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein!“ Gerlach betont außerdem die schwierige Lage, in der sich viele Reisebusunternehmen wegen der Corona-Krise befänden.

Ganztägiger Streik

Verdi will eigenen Angaben zufolge heute ganztägig den Aschaffenburger Stadtverkehr bestreiken. Silke Vorpahl von ver.di Bayern betont: „Und das ist erst der Anfang“. Die Busfahrer leisteten einen ungemein wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und seien dabei immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Sie lenkten nicht nur den Bus. Sie müssten Schüler freundlich zur Räson bringen, sich mit Maskenverweigerern auseinandersetzen und oft nebenbei noch Tickets verkaufen. "Dafür haben sie einen Lohn verdient, mit dem sie in Bayern auch gut leben können. Dies ist bei dem derzeitigen Lohn mehr als problematisch“, betonte Silke Vorpahl von Verdi.

Fahrermangel in Bayern

Der jetzige Lohntarifvertrag sehe als Einstiegsgehalt 12,89 Euro pro Stunde vor. "Mit solchen Löhnen wird es den Arbeitgebern schwer fallen, dem Ruf des Freistaats Bayerns nach mehr Schulbussen nachzukommen“, prophezeit Vorpahl. Bereits bevor COVID 19 Deutschland stillgelegt hat, habe es in Bayern einen Fahrermangel gegeben. Der werde sich noch verschärfen, wenn mehr Busse eingesetzt werden sollen. Deshalb fordert Verdi u.a. 3,50 EUR mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von 18 Monaten.

