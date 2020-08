30 Bionade-Mitarbeiter streiken in Ostheim v. d. Rhön

Die Gewerkschaft will vor der zweiten Verhandlungsrunde Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Die letzte Verhandlung am 20. Juli in Würzburg wurde laut Ibo Ocak, Geschäftsführer der NNG in Unterfranken, nach drei Stunden abgebrochen. Wie Ocak in einer Pressemitteilung schreibt, habe das Unternehmen bislang argumentiert, dass man eine Angleichung der Löhne und Gehälter an den Flächentarifvertrag für die Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie in Bayern nicht bezahlen könne.

Tarifvertrag ausgelaufen

Zum 30.6.2020 war bei "Bionade" ein Haus-Entgelt-Tarifvertrag ausgelaufen. Bei dem lag laut NGG der Lohn eines Facharbeiters 231,50 Euro unter dem Niveau des Flächentarifvertrags. Laut NGG ist die Auftragslage in Ostheim auch während der Corona-Pandemie sehr gut. Das Unternehmen verzeichne im Vergleich zum Vorjahr zweistellige Wachstumsraten. Der Bio-Limonaden-Hersteller schaffe es kaum, die hohe Nachfrage der Konsumenten zu befriedigen, so Ocak.

Zum 1. Januar 2018 hatte die Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG die Bionade GmbH übernommen. Während der Produktionsstandort in Ostheim weiter fester Bestandteil der Marke blieb und die dort tätigen Mitarbeiter mit der Übernahme weiterhin beschäftigt wurden, hat das Marketing- und Vertriebsteam seinen Sitz bei Hassia Mineralquellen im hessischen Bad Vilbel nahe Frankfurt am Main.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!