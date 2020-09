Gewerkschaft NGG protestiert vor Wolf-Werkstor

Ziel der Aktion sei es gewesen, das geplante Arbeitnehmerschutz-Kontrollgesetz zu unterstützen und die Wolf-Mitarbeiter darüber zu informieren, so Regina Schleser, NGG-Geschäftsführerin der Region Nürnberg-Fürth. Als Reaktion auf die Corona-Vorfälle in fleischverarbeitenden Betrieben wie zum Beispiel Tönnies, sieht das Gesetz unter anderem ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie vor.

Teil von bundesweiten Aktionswochen der NGG

Die Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen bezeichnet Regina Schleser als "Resultat eines kranken Systems", das auch kleinere Betriebe in der Region betreffe. Deshalb haben Gewerkschafts-Mitarbeiter der NGG heute Flugzettel in unterschiedlichen Sprachen an die Mitarbeiter der Wolf Nürnberger Bratwurst GmbH verteilt. Die NGG befürchtet zudem eine Aufweichung des Gesetzes. Davor warnt die Gewerkschaft im Zuge ihrer bundesweiten Aktionswochen.