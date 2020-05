Gewerkschaft: Kurzarbeit für jeden dritten Betrieb in Bamberg

Mehr als 1.000 Betriebe in der Region Bamberg haben seit Beginn der Corona-Pandemie für ihre Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. Das seien mehr als ein Drittel der rund 2.700 Unternehmen, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Oberfranken mit. Besonders betroffen von Kurzarbeit seien die Beschäftigten des Gastgewerbes, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gaststätten kämpfen ums Überleben

Der Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken, Michael Grundl, spricht von einer "Erschütterung auf dem heimischen Arbeitsmarkt". Gerade kleinere Hotels und Gaststätten kämpften ums Überleben. Es sei gut, dass die Bundesregierung ein Rettungspaket für die Unternehmen geschnürt habe. Für die Beschäftigten aber komme die beschlossene Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zu spät, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kurzarbeit trifft Köche und Kellner

So steige das Lohnausfallgeld erst nach sieben Monaten Kurzarbeit auf 80 Prozent des Netto-Einkommens. Für Köche, Kellner und Hotelangestellte sei das eine enorme Durststrecke. "Vielen wird nur der Gang zum Sozialamt oder zum Job-Center bleiben", warnt NGG-Geschäftsführer Grundl. Eine Mitverantwortung für die Lage trage auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Anders als die Betreiber von Systemgastronomie wie McDonald’s, Starbucks und Nordsee weigerten sich die Arbeitgeber, das Kurzarbeitergeld per Tarifvertrag aufzustocken.

Gäste und Beschäftigte schützen

Umso wichtiger sei nun, eine Perspektive für die langsame Wiederbelebung des Gastgewerbes zu finden und den Gesundheitsschutz für Beschäftigte und Gäste sicher zu stellen. Bei jedem Restaurant, das in Bamberg wieder öffnen wolle, müssten die Behörden kontrollieren, ob die Schutzmaßnahmen für Beschäftigte und Gäste ausreichten, so die NGG.