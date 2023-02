Wehringer Auwald für Gewerbegebiet abgeholzt

Gemeinde: "Fichten am Ende der Lebenszeit"

Zum Wochenstart hat die Gemeinde Wehringen den Startschuss für die Fäll-Arbeiten gegeben. Rund fünf Hektar des Waldes sollen in Gewerbe- und Verkehrsflächen umgewandelt werden. Acht Hektar sollen erhalten bleiben. Die Fichten auf dem Areal, dass nun abgeholzt wird, "haben das Ende ihrer natürlichen Lebenszeit erreicht und sind größtenteils vom Borkenkäfer befallen", heißt es von der Gemeinde in einer Mitteilung.

Die Ausgleichspflanzungen seien eineinhalbmal so groß wie rechtlich gefordert. "Das Gewerbegebiet wird mit hohen Anforderungen an die Berücksichtigung der Umweltschonung realisiert. Hier sollen mittelständische Handwerksbetriebe und Dienstleister Platz finden", teilt die Gemeinde weiter mit. So sollen Arbeitsplätze für die Bewohner vor Ort entstehen, was wiederum klimaschädliches Pendeln verhindern soll.

Monatelanger Protest gegen Rodungspläne

Bürger und Lokalpolitiker der Grünen hatten im Vorfeld vehement gegen die Rodungspläne protestiert. "Ein neu angepflanzter Wald braucht 80 bis 100 Jahre, bis er dieselben Funktionen erfüllt, wie der Wald, der jetzt weg soll", sagte etwa Felix Senner, Sprecher der Grünen im Landkreis Augsburg. Außerdem gebe es in der Region genügend Leerstand, wo sich Gewerbe ansiedeln ließe.

Kritik: Kühlfunktion geht verloren

Umweltschützer Peter Roth erklärte, dass der Auwald im Bereich der alten Fichten gute Überlebenschancen gehabt hätte: "Die Bodenfeuchte ist sehr hoch und es gibt natürlichen Aufwuchs." Zudem gehe die kühlende Funktion des Waldes für das unmittelbar angrenzende Wohnviertel verloren. Stattdessen "würde auf der Frischluft-Schneise eine vier Hektar große Aufheizzone aus Gebäuden und Parkplätzen entstehen", so der Umweltschützer weiter.

Roth hatte dem Wehringer Bürgermeister, Manfred Nerlinger (CSU), zusammen mit anderen Umweltschützern im Sommer eine Petition überreicht, um die Rodung noch zu verhindern. Rund 2.000 Unterschriften hatten die Initiatoren nach eigenen Angaben gesammelt. Wehringens Bürgermeister hatte immer wieder darauf verweisen, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger die Rodung befürworten würden.