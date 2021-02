vor 41 Minuten

Gewerbeaufsichtsamt Coburg prüft Betriebe in Grenzlandkreisen

Das Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Oberfranken in Coburg kontrolliert in den Grenzlandkreisen zu Tschechien verstärkt Betriebe, in denen tschechische Grenzpendler arbeiten. Die Kontrolleure ziehen eine erste positive Bilanz.