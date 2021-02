Gewerbe oder Gemüse? Bamberg streitet um die letzten Flächen

In der Produktionshalle im Bamberger Gewerbegebiet laufen die Maschinen. Sie verweben Garn zu medizinischen Kompressions-Strümpfen. Etwa 600 Beschäftigte hat das Traditionsunternehmen OFA in Bamberg und es wächst stetig weiter. Nun lockt in Sichtweite die Nachbargemeinde Hallstadt. Denn dort könnte das Unternehmen auf das brachliegende Michelin-Gelände ziehen.

Gewerbesteuereinnahmen wegen Corona eingebrochen

Die Stadt fürchtet, mit dem Abzug des Unternehmens einen "sehr guten Gewerbesteuerzahler" zu verlieren. Das wolle Bamberg mit allen Mitteln verhindern, sagt Wirtschaftsreferent Stefan Goller. Im vergangenen Jahr sind die Gewerbesteuereinnahmen bereits coronabedingt um knapp die Hälfte eingebrochen.

Allerdings fehlen Bamberg seit Jahren Gewerbeflächen. Nicht nur für Neuansiedlungen ist das ein Problem, sondern auch für die Expansionspläne bereits ansässiger Firmen.

Streit in Bamberg: Gemüseanbau oder Gewerbesteuer

Nun hat die Stadt dem Unternehmen OFA fünf Hektar Ackerflächen im Norden von Bamberg angeboten. Im Flächennutzungsplan sind die Äcker bereits als Gewerbeflächen verzeichnet. Doch bei den Gemüsebauern regt sich Widerstand. Sie verlieren bereits durch den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke wertvolles Ackerland. "Wir können uns nicht Gärtnerstadt Bamberg nennen, haben aber keine Flächen", sagt beispielsweise der Gemüsebauer Hans-Jürgen Eichfelder.

Noch ist nicht entschieden, wie dieser Streit ausgeht. Eine für alle zufriedenstellende Lösung ist derzeit nicht in Sicht.