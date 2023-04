Gewaltverbrechen: Frau in Kirchdorf am Inn wurde erstochen

Im Fall der in Kirchdorf am Inn im Landkreis Rottal-Inn gefundenen getöteten 43 Jahre alten Frau hat die Polizei am Freitagnachmittag weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben.

Stichverletzungen führten zum Tod

Demnach starb die Frau ersten Erkenntnissen zufolge durch mehrere Stichverletzungen. Das hat eine Obduktion ergeben, wie ein Sprecher der niederbayerischen Polizei auf Anfrage des BR mitteilt. Die Frau soll aus dem südlichen Landkreis Rottal-Inn stammen.

Die Ermittlungen liefen weiterhin auf Hochtouren, mehr Einzelheiten wollte der Sprecher bislang noch nicht machen.

Passant entdeckte leblosen Körper

Die tote 43-Jährige war am Donnerstagmorgen auf einem Sportplatz in Kirchdorf am Inn gefunden worden. Ein Passant habe den leblosen Körper entdeckt, so die Polizei. Schnell gab es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Nach einer ersten Untersuchung am Fundort wurde die Obduktion angeordnet.

Die Kripo Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln in dem Fall.