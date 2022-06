Gewalttaten gegen Polizeikräfte gehen zurück

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Justizminister Georg Eisenreich (CSU) haben in München das "Lagebild zur Gewalt gegen Polizeibeamte 2021" vorgestellt. Demnach wurden bayernweit im vergangenen Jahr 7.826 Fälle von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Polizeikräfte registriert – im Vergleich zum Vorjahr 8,9 Prozent weniger.

"Nach wie vor besorgniserregendes Gewaltpotential"

Schwerpunkte der Straftaten waren Beleidigungen, tätliche Angriffe und Widerstand gegen Polizeibeamte. In zwölf Fällen hatten Angreifer eine scharfe Schusswaffe bei sich. Fünf Angriffe wurden als versuchte Tötungsdelikte eingestuft. 19 schwerverletzte Einsatzkräfte mussten stationär behandelt werden. "Glücklicherweise gab es keine Toten", sagte Innenminister Joachim Herrmann.

Die Statistik täusche aber nicht darüber hinweg, dass es nach wie vor ein "besorgniserregendes Gewaltpotential" gibt. Herrmann spricht von "Enthemmung" in Teilen der Bevölkerung und einer "bedauerlichen Entwicklung".

Mehrfacher Kieferbruch nach Routineeinsatz

Neben den körperlichen Verletzungen dürften die psychischen Beeinträchtigungen nicht vergessen werden, die Betroffene im dienstlichen und privaten Alltag stark belasten könnten, so der Innenminister. Wie sehr, zeigt auch der Fall des 34-jährigen Florian Johannes, Polizeikommissar im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale.

Im Dezember vergangenen Jahres bekam Johannes bei einem Routineeinsatz wegen Ruhestörung durch lärmende, alkoholisierte Jugendliche einen Faustschlag ins Gesicht. Die Folgen: Mehrfacher Kieferbruch, eine vierstündige Operation, Einsatz von fünf Metallplatten zur Stabilisierung, vier Tage Krankenhaus, sechs Wochen Dienstunfähigkeit, danach erstmal nur noch Innendienste.

„Ich muss schauen, wie es weitergeht“

„Ich muss schauen, wie es mit mir jetzt weitergeht“, sagt Johannes. „Ich habe eine große Narbe, die ich bei jeder Mundbewegung spüre. Und ich habe einen Nervenschaden im Kinnbereich, der vermutlich dauerhaft bleiben wird. Und der Biss passt auch nicht.“ Noch nicht, der Polizeikommissar hat Hoffnung: Wenn die Platten entfernt werden, könnte sich die Situation vielleicht nochmal bessern.

Derjenige, der für die Verletzungen von Florian Johannes verantwortlich ist, konnte nach drei Wochen festgenommen werden. Mittlerweile wurde er zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Überwiegend Alkohol und Drogen im Spiel

Die Tatverdächtigen, die Polizistinnen und Polizisten im vergangenen Jahr angegriffen haben, sind laut Statistik überwiegend deutsche, erwachsene Männer, die bereits vorher polizeilich in Erscheinung getreten waren. Einer bestimmten Szene sind sie nicht zuzuordnen.

59 Prozent standen während ihrer Tat unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss. Die meisten Gewaltdelikte gegen Polizeikräfte fanden an Wochenenden statt. Beamtinnen und Beamte in größeren Städten waren häufiger von Übergriffen betroffen als in ländlichen Gegenden.

Eisenreich: "Wer Polizei angreift, greift Rechtsstaat an"

"Bei Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gilt der Grundsatz: Null Toleranz", betont Justizminister Georg Eisenreich. Wer Einsatzkräfte angreife, greife zugleich auch den Rechtsstaat an. Die Strafe müsse "auf dem Fuße folgen".

Besonders schwerwiegende Taten zu Lasten von Einsatzkräften würden daher schon seit mehr als einem Jahr von Polizei und Staatsanwaltschaft beschleunigt bearbeitet, sagt Eisenreich unter Verweis auf den bayernweiten Aktionsplan "Gewalt gegen Einsatzkräfte - Täter verfolgen, Helfer schützen", den der Freistaat im März 2020 auf den Weg gebracht hat.

Corona-Auswirkungen nicht in Statistik erfasst

Auch bei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ist es immer wieder zu "unerträglichen Gewaltübergriffen" auf Polizeibeamte gekommen, stellt der Justizminister fest. Versammlungs- und Meinungsfreiheit seien zwar ein "hohes Gut", endeten aber dort, wo das Strafrecht anfange.

Statistisch feststellen lassen sich mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die heute veröffentlichten Zahlen laut Innenminister Herrmann allerdings nicht.

Gewerkschaft sieht keine Kehrtwende

Die Zahlen von 2021 seien zwar erfreulich, sagt Jürgen Köhnlein, Bayerns Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), aber eine Kehrtwende könne er noch nicht erkennen. "Gerade bei Delikten, bei denen Waffen mitgeführt werden, haben wir keine Entschärfung." Köhnlein blickt mit Sorge auf Situationen, in denen es nur vom Zufall abhängt, ob jemand aus seinem Kollegenkreis schwer verletzt wird oder nicht. "Gerade hier haben wir keinen Rückgang. Das können wir so nicht akzeptieren, daran müssen wir arbeiten."

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!