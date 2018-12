Gewalttat via Skype übertragen: Anklage wegen versuchten Mordes

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat Anklage wegen versuchten Mordes gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Altdorf im Landkreis Landshut erhoben. Dem Mechatroniker wird vorgeworfen, im Oktober 2014 auf den Philippinen versucht zu haben, seine damalige Lebensgefährtin, eine 50 Jahre alte Philippinin, zu töten.

Bekannter musste zuschauen

Auslöser war, dass er die 50-Jährige verdächtigte, bei einem Streit zwischen ihm und einem anderen Mann die Polizei verständigt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft fesselte er die Frau und schlug sie, bis sie reglos am Boden lag. Dann meldete sich der 29-Jährige via Skype bei einem Bekannten in Deutschland, der zusehen konnte, wie der Mechatroniker seine Partnerin weiterhin trat und ihr mit dem Fuß auf den Hals stieg. Außerdem kündigte der 29-Jährige dem Bekannten an, die 50-Jährige umzubringen, damit sie nicht gegen ihn aussagen konnte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann erst von seinem Opfer abließ, als er glaubte, die Frau sei tatsächlich tot. Mit Bargeld und Wertgegenständen flüchtete er danach. Die Frau überlebte jedoch mit zahlreichen Blutergüssen und mehreren blutenden Verletzungen.

Jahrelange Ermittlungen

Der Bekannte, der bei der Tat zusehen musste, nahm ebenfalls an, dass die Philippinin tot war und wandte sich deshalb an das Münchner Polizeipräsidium. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 2015 wurde der Altdorfer der Staatsanwaltschaft zufolge erstmals zu dem Vorfall befragt, machte aber keine Angaben. Die Ermittlungen gingen jedoch weiter und in Zusammenarbeit mit den philippinischen Behörden konnte das Opfer ausfindig gemacht und im März dieses Jahres vernommen werden.

Im Mai erging dann Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Seitdem sitzt er in Haft, machte aber bislang laut Staatsanwaltschaft weiterhin keine Angaben. Nun muss das Landgericht Landshut entscheiden, ob es zur Hauptverhandlung kommt.