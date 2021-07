BR24live, 12 Uhr: Innenausschuss zu Gewalttat von Würzburg

Rund eineinhalb Wochen nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg haben die Ermittler noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Motiv des Tatverdächtigen. Der 24-Jährige konnte noch nicht ausführlich vernommen werden, auch zwei gefundene Handys sind noch nicht abschließend ausgewertet.

Innenausschuss beschäftigt sich mit Messerattacke von Würzburg

Der Fall ist am heutigen Mittwoch Thema im Innenausschuss des bayerischen Landtags. Johannes Becher (Grüne) will mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf die Zeit vor der Tat schauen: Herrmann solle erläutern, warum ein Gutachten des Angreifers nicht rechtzeitig erstellt wurde, obwohl der Somalier schon im Januar mit einem Messer auf einen anderen Bewohner einer Obdachlosenunterkunft losgegangen war.

Manfred Ländner (CSU), ebenfalls Mitglied des Innenausschusses, will einen genauen Blick auf den Einsatz von Polizei und Rettungskräften nach der Tat werfen. Er will wissen, ob beispielsweise die Alarmkette gut geklappt hat.

Tat löste bundesweit Bestürzung aus

Am 25. Juni hatte der somalische Tatverdächtige in der Würzburger Innenstadt drei Frauen mit einem Messer getötet und sieben weitere Menschen schwer verletzt. Der 24-Jährige, der seit 2019 in Würzburg lebt, sitzt in Untersuchungshaft. Die Tat hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst.

Der Mann kam 2015 als Asylbewerber nach Deutschland und steht unter subsidiärem Schutz. Es gibt Hinweise sowohl auf ein islamistisches Motiv als auch auf eine psychische Erkrankung.