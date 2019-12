Gewalttat in Landshut: 37-Jähriger von Trio niedergeschlagen

Nach einer brutalen Gewalttat in Landshut ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Wie die Kriminalpolizei Landshut mitteilt, kam es am Sonntag gegen 1.00 Uhr nachts in der Benzstraße zu einer brutalen Auseinandersetzung. Ein 37 Jahre alter Ukrainer musste unter anderem mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Tritte gegen den Kopf

Aus bislang noch unbekannten Gründen gerieten drei Rumänen im Alter von 28, 32 und 33 Jahren mit dem Ukrainer zunächst in Streit. Dabei wurde der Ukrainer von dem Trio niedergeschlagen. Nachdem dieser zu Boden ging, traten nach Polizeiangaben der 28-Jährige und der 32-Jährige schließlich noch mit den Füßen gegen den Kopf des Mannes. Neben Kopfverletzungen erlitt das Opfer diversen Prellungen und einen Knochenbruch, ist aber außer Lebensgefahr. Polizeibeamte konnten die mutmaßlichen Täter wenig später in Tatortnähe festnehmen.

Haftbefehle gegen zwei Beteiligte erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ergingen gegen den 28- und den 32-Jährigen Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Sie wurden nach Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut bereits in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen gegen das Trio dauern an.