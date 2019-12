Gewalttat in Augsburg: Sechs Verdächtige aus U-Haft entlassen

Bild

Das Landgericht Augsburg hat die Haftbefehle gegen sechs Verdächtige, die am Nikolaustag bei der Gewalttat am Augsburger Königsplatz dabei waren, aufgehoben. Die Männer seien bereits auf freiem Fuß. Jetzt ist nur noch der Hauptverdächtige in Haft.

