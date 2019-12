27.12.2019, 22:04 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Gewalttat in Augsburg: Mutmaßliche Mittäter doch wieder in Haft

Wendung im Fall Augsburg: Nachdem das Landgericht die Haftbefehle aufgehoben hatte, sind nun doch alle sechs mutmaßlichen Mittäter wieder in Haft. Die jungen Männer sollen am Nikolaustag an der Tötung eines Feuerwehrmanns beteiligt gewesen sein.