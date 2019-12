Gewalttat in Augsburg: Erneute Haft wegen Verdunkelungsgefahr

Hauptverdächtiger durchgängig in Untersuchungshaft

Der Hauptverdächtige, ein 17-Jähriger, sitzt seit seiner Festnahme in U-Haft. Sechs mutmaßliche Mittäter waren am 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten, wieder frei gekommen. Von Seiten des Augsburger Landgerichts hieß es: "Die Jugendkammer verneinte nach eingehender Prüfung auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse und Beweismittel, insbesondere der Sichtung der Videoaufzeichnungen, bei allen sechs Beschuldigten den dringenden Tatverdacht der Beihilfe zum Totschlag." Außerdem sah die Kammer vor Weihnachten keine Flucht oder Verdunkelungsgefahr bei den Jugendlichen. Diese Entscheidung hat das OLG München jetzt revidiert.

Verfassungsbeschwerde angekündigt

Menzel, dessen Kanzlei vier der Sieben vertritt, sagte, die Polizei habe einige der Betroffenen am Freitagabend festgenommen. Andere, die nicht zu Hause waren, hätten sich auch selbst bei der Polizei gemeldet. Ein weiterer Verteidiger kündigte an, Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüfen zu wollen. Ein Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft sagte der dpa, seine Behörde wolle erst am Montag Stellung zu den aktuellen Entwicklungen nehmen.

Rechtsanwälte der Verdächtigen von Wendung überrascht

Der Rechtsanwalt eines Jugendlichen, der wieder in U-Haft ist, erklärte, sein Mandant habe nichts zu verbergen, er stelle sich dem Verfahren. Er sei zum Zeitpunkt des tödlichen Schlages rund 20 Meter vom später Getöteten entfernt gewesen. Warum das Oberlandesgericht in München erneut Haftbefehl erlassen hat, war Rechtsanwalt Helmut Linck am Abend unklar. Der Beschluss lag noch nicht schriftlich vor.

Gegenüber dem BR äußerte sich Linck erstaunt angesichts der Wendung. Der vor Weihnachten ergangene Beschluss des Landgerichts sei eindeutig gewesen und habe kaum Interpretationsspielraum gelassen. Der Anwalt eines weiteren Beschuldigten, Klaus Rödl, sagte ebenfalls, er sei gespannt auf die Begründung des Gerichts. Wie es heißt, sollen die zum Teil vorbestraften jungen Männer ab heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie wird wegen Beihilfe zum Totschlag und wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.