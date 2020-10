Gewalttat in Augsburg: Dritter Verhandlungstag im "Kö-Prozess"

Am dritten Prozesstag will die Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Lenart Hoesch von weiteren Zeugen hören, wie sie die Gruppe von Jugendlichen vor der Tat erlebt haben, etwa, ob sie stark betrunken oder aggressiv gewirkt haben. Das Gericht will aber auch den Notarzt als Zeugen hören, der am Nikolausabend 2019 zum Tatort gerufen worden war.

Tochter des Feuerwehrmannes soll aussagen

Und die Kammer wird mit der Tochter des Getöteten sprechen. Die Mutter der jungen Frau hat bereits am vergangenen Mittwoch ausgesagt und geschildert, wie sehr sie unter dem Verlust ihres Mannes leidet. Auch weitere Angehörige werden heute möglicherweise bereits als Zeugen aussagen.

Urteil wird für Anfang November erwartet

Der mutmaßliche Haupttäter hat den tödlichen Schlag zum Auftakt des Verfahrens eingeräumt, er habe aber nicht gewollt, dass das Opfer sterbe, so der 17-Jährige. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Angeklagt ist er zudem wegen gefährlicher Körperverletzung, weil er zusammen mit den beiden anderen Angeklagten auch den Begleiter des Mannes zusammengeschlagen haben soll. Das Urteil im Kö-Prozess wird für Anfang November erwartet.