Gewaltschutz für Flüchtlingsunterkünfte in Oberfranken

Oberfranken bekommt zwei Gewaltschutzkoordinatoren für Flüchtlingsunterkünfte. Ein Koordinator soll im Ankerzentrum in Bamberg eingesetzt werden und ein Weiterer ist zuständig für die Gemeinschaftsunterkünfte in Bayreuth. Die beiden Stellen sind seit Anfang Januar ausgeschrieben, bestätigt ein Sprecher der Regierung von Oberfranken dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag.

Sicherheit als Job

Ein Gewaltschutzkoordinator soll nicht nur für Frauen und Kinder zuständig sein, sondern ganz allgemein für Gewaltprävention in Flüchtlingsunterkünften. Im Bamberger Ankerzentrum soll er etwa Mitarbeiter für das Thema Gewaltschutz sensibilisieren und in Zusammenarbeit mit den Bewohnern und der Leitung vorhandene Gewaltschutzkonzepte verbessern.

Freistaat setzt Initiative fort

Hintergrund ist eine Initiative des Bundesfamilienministeriums zum "Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünften" Die Förderung dieser Initiative endete 2018. Bayern setzt Initiative fort und dehnt sie auf alle Regierungsbezirke aus.