Gewaltsamer Tod eines Säuglings – Mutter in U-Haft

Für ein drei Monate altes Mädchen kam am Samstagabend jede Hilfe zu spät. Als die Polizeibeamten im Ankerzentrum in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt eintrafen, waren ein Notarzt und Rettungskräfte bereits dabei, den Säugling notfallmedizinisch zu behandeln. Er starb dennoch am Abend im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Mutter räumt Gewalteinwirkung ein

Laut Polizei deutet die Sachlage darauf hin, dass die Mutter das Kind schwer verletzt hat. Die Tatverdächtige habe Gewalteinwirkung auf das Kind eingeräumt, heißt es von der Polizei. Auch die Obduktion des Kindes, die am Sonntag durchgeführt wurde, bestätigt Gewalteinwirkung als Todesursache.

27-Jährige in U-Haft

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermitteln. Die Polizei hat die 27-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der Ermittlungsrichter hat einen Haftbefehl gegen die Frau wegen Mordes erlassen. Die Frau befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.