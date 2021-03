Gewalt und Pornos auf Schüler-Handys: Polizei-Kampagne klärt auf

Es geht schon im Grundschulalter los. Denn Selbst Kinder unter zehn Jahren haben häufig bereits ein Smartphone und können damit zu Opfern von Gewalt und Pornografie im Netz werden. Genauso werden Kinder aber auch häufig schon zu Tätern, indem sie leichtfertig gewaltverherrlichende Videos, volksverhetzende Inhalte oder pornografische Bilder weiterleiten. Die Eltern bekommen davon oft nichts mit.

Elternbriefe, virtuelle Elternabende und Unterrichtsbesuche

Für 2020 meldet die bayerische Polizei mehr als 4.000 Straftaten allein bei der Verbreitung pornografischer Schriften. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahrdavor. Um gegenzusteuern hat das bayerische Landeskriminalamt (BLKA) jetzt dazu die Präventionskampagne "DEIN Smartphone – DEINE Entscheidung" gestartet. Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrer sollen auf die vielfältigen Gefahren im Netz hingewiesen werden. Mit Elternbriefen, realen und virtuellen Elternabenden sowie Unterrichtsbesuchen von Polizisten. Sobald der Lockdown beendet ist, kommen die Beamten in die Schulen. Jede Dienststelle in Bayern hat einen Schulverbindungsmann bzw. eine Schulverbindungsfrau.

Ziel der Kampagne: Kritisch im Netz unterwegs sein

Der Lockdown habe die Lage noch verschärft, stellt das BLKA fest. In Zeiten, in denen nur Homeschooling und kein Treffen mit Freunden möglich seien, surften Kinder und Jugendlichen viel zu oft gutgläubig im Internet, leiteten unachtsam pornografische Bilder und Gewaltvideos weiter.

"Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie damit eine Straftat begehen." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU)

Tatwaffe ist meist das Handy. Hermann beobachtet die Entwicklung mit Sorge. "Es ist zum einen notwendig, mit den eigenen Daten sehr vorsichtig umzugehen und sich genau zu überlegen, wem gebe ich was von mir preis. Zum anderen ist es wichtig, dass man sich Inhalte, die andere verbreiten, kritisch anschaut, dass man nicht einfach aufs Knöpfchen drückt und sie weiterverbreitet." Sein Appell: Genau anschauen, schnell löschen, wenn es pornografisch, volksverhetzend oder rassistisch ist, und sich kritisch auseinandersetzen mit dem, was im Netz unterwegs ist.

Smartphone ist kein sicherer virtueller Raum

Ein erschreckendes "Aha"-Erlebnis befürchtet Polizist Michael Weinzierl bei vielen Eltern, wenn sie erfahren würden, was ihre Kinder auf den Handys treiben. Weinzierl ist Leiter der bayerischen Kriminalprävention beim BLKA und hat die Präventionskampagne mitentwickelt. Immer wieder teilten Jugendliche gewaltverherrlichende Videos wie Verkehrsunfälle, stellt er fest. "Da ist dann dieses schaurige Kribbeln", sagt Weinzierl

"Das Smartphone wird immer noch von vielen, auch von Erwachsenen, als sicherer virtueller Raum wahrgenommen. "Nach dem Motto: wenn ich in meinem Kinderzimmer am Handy bin, ist ja die Tür zu und dann kriegt es keiner mit," Michael Weinzierl, BLKA

Da sei ein Dilemma, so der BLKA-Mann. Die digitale Kompetenz müsse wie das Radfahren erworben werden. Da müsse die Polizei helfen und begleiten.

Eltern und Schule: hinschauen, aufklären, unterstützen

Die Kinder und Jugendlichen von heute wachsen in einer hoch digitalen Welt auf. Die Digitalisierung sei eine Chance der Kommunikation, das beweise die Coronazeit, sagt Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU). Das sei ein Segen, berge aber auch Gefahren. "Wir müssen die Kinder darauf vorbereiten." Neben der Schule spielten vor allem die Eltern dabei eine ganz wichtige Rolle. Sie müssten in erster Linie mit ihren Kindern reden.

"Früher wurde vor dem bösen Mann im Auto mit Süßigkeiten erzählt, heute müssen wir vor der digitalen Welt warnen: 'Pass' auf, mit wem Du chattest'." Digitalministerin Judith Gerlach (CSU)

Der Rat der Digitalministerin: Die Handys der Kinder nicht kontrollieren, auch nicht heimlich. Das verspiele Vertrauen.

Der Startknopf für die Präventionskampagne "DEIN Smartphone – DEINE Entscheidung" vom bayerischen BLKA ist heute gedrückt worden. Ab sofort macht jede Dienststelle in Bayern mit. Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage des bayerischen Innenministeriums.